شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة تترأس إذاعة القرآن الكريم.. 10 معلومات عن هاجر سعد الدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الدكتورة هاجر سعد الدين، من أشهر مذيعات إذاعة القرآن الكريم، حيث استطاعت أن تترك بصمة صوتها على مسامع جمهور الإذاعة منذ التحاقها بها بالإذاعة المصرية وانضمامها لإذاعة القرآن الكريم.

”الخليج 365” يقدم في السطور التالية 10 معلومات عن الدكتورة هاجر سعد الدين، بعد تداول مقطع فيديو "سيت كوم" لشاب يسخر من إذاعة القرآن الكريم وطريقة أداء المذيعين بها من بينهم الدكتورة هاجر سعد الدين:

الدكتورة هاجر سعد الدين فى حوار سابق لـ ”الخليج 365”

1. حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر عام 1967.

2. كما حصلت على ماجستير فى الفقه عام 1978، والدكتوراه فى الفقه عام 1990.

3. أول برنامج قدمته هاجر سعد الدين في الإذاعة هو "دين ودنيا" عام 1972.

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4. فى عام 1995 شغلت منصب المدير العام لبرامج الأسرة والمجتمع الإسلامي بشبكة القرآن الكريم.

5. وفى عام 1996 تمت ترقيتها إلى منصب نائب لرئيس شبكة القرآن الكريم.



الدكتورة هاجر سعد الدين أول سيدة ترأس إذاعة القرآن الكريم

6. تولت رئاسة شبكة القرآن الكريم في الفترة من سبتمبر عام 1998 وحتى نوفمبر 2006.

7. تعتبر أول سيدة تشغل منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم.

8. تولت رئاسة اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين من 2000 إلى 2006.



الدكتورة هاجر سعد الدين

9. أشهر برامجها :"موسوعة الفقه الإسلامي، فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان"

10. حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على جائزة الأمم المتحدة "رسول السلام" عام 1996