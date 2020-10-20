شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى يضع برنامجا شاملا للاحتفال بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إستعداداته للاحتفال بالمولد ببرنامج شاملٍ ومتنوع؛ حيث أعدَّ المركز عِدَّة محاور لهذه المناسبة، حيث أعدَّ المركز مادة فيلمية مصورة تشمل ما يقرب من 30 حلقة تحت عنوان «علَّمنا النبى ﷺ»، تتحدث عن تعاليم المصطفى ﷺ وتوجيهاته الأخلاقية والاجتماعية والفكرية والثقافية للأمة؛ بما يحقق رفعتها وسموها؛ أخلاقيًّا، وفكريًّا.

كما أصدر المركز كتيب تحت عنوان «ولد الهدى ﷺ» يتناول شمائل النبي، وفضائله، وحقوقه ﷺ، ويحث جموع المسلمين على التخلق بأخلاقه ﷺ، وإطلاق حملة إلكترونية من خلال صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مولد الهادي ﷺ»، تُذكّر بفضل النبي ﷺ، وعلو قدره ومنزلته.

كما سيقوم أعضاء المركز بمشاركات إعلامية متميزة في العديد من القنوات التليفزيونية، وعبر أثير الإذاعات، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 حلقة عبر البرنامج التلفزيونية، والمشاركة فى 30 برنامجًا إذاعيًّا، و5 برامج تليفزيونية باللغات الأجنبية، و40 فيديو قصير بالتعاون مع المواقع الصحفية الإلكترونية.

هذا بجانب المشاركات الصحفية من خلال ما يقرب من 30 مقالًا مُتنوعًا، كما سيقوم أعضاء المركز بعمل 20 بثًّا مباشرًا عن النبي ﷺ على صفحات المركز والعديد من المواقع الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويتضمنهم بثًّا مباشرًا هو الأول من نوعه لمدة ثلاث ساعات متواصلة يقوم من خلاله أعضاء المركز بالتحدث عن سيرة سيد المرسلين ﷺ، يتخلله بعض المدائح النبوية مع استمرار خدمة الرد على أسئلة المستفتين.

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هذا بالإضافة إلى نشر ما يزيد على 370 فتوى نصية ترد من أسئلة واستفسارات المستفتين المتابعين لصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها: مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكيفية الاحتفال به، والرد على من يحرمون الاحتفال بمولده ﷺ.

كما يقوم أعضاء المركز من خلال قسم متابعة المحتوى الديني في وسائل الإعلام برصد الفتاوى المتشددة حول الاحتفال بالمولد النبوي، وتفنيدها، والرد عليها، ويستقبل أعضاء المركز مكالمات واستفسارات الجمهور من خلال الاتصال الهاتفي يوميًّا على رقم 19906، كما يشارك قسم فتاوى النساء بمجهود مميزة في الحملات الإلكترونية المُصورة والبرامج الإعلامية والمقالات الصحفية.