وزارة الزرعة: مصر تملك احتياطى سكر يكفى لأكثر من 4 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، إن مصر تملك احتياطي سكر يزيد عن مليون طن ويكفي لأكثر من أربعة أشهر.
وأضاف مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن مصر مكتفية ذاتيا بأكثر من 80 بالمئة من السكر بعد إنتاج نحو 900 ألف طن من قصب السكر و1.5 مليون طن من بنجر السكر الموسم الماضي.
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