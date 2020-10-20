شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 5 قرى ببلطيم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة كهرباء بلطيم عن فصل مغذي الشهابيه من لوحة كهرباء الأمل بمصيف بلطيم، غدًا الأربعاء، لعمل الصيانة الدورية. وقالت إنه سيتم قطع التيار الكهربائي، الأربعاء، بكل من قرية الشهابيه والحماد وعميره الشرقية والغربية والمعدية البحرية، وذلك من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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