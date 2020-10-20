شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية ضمن الخطة الصيفية لإدارة النشاط الفني بمشروع دعم المواهب الفنية في مجالات (التمثيل – حلقات التليفزيون – والأداء الحركي) تحت عنوان مكافحة الفساد، والتى نظمتها إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 والتى أسفرت عن فوز الطالب ريمون رأفت لمبي زخاري، بكلية التربية، بالمركز الأول تمثيل، والطالب جرجس قيصر عدلى، بكلية التربية مركز أول تمثيل، والطالب محمد محمد خلف عبدالحميد، بكلية التجارة، والطالب محمود مدكور محمد، بكلية التربية الرياضية بالمركز الثانى تمثيل، وفوز الطالب محمد الزمقان بكلية التجارة بالمركز الأول (أداء حركي). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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