شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن فعاليات «حياة كريمة».. «مصر الخير» تدعم المنظومة التعليمية بمحافظة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إختتمت مؤسسة مصر الخير وQNB الأهلي فعاليات تطوير مدرسة النهايا الابتدائية، والتي تخدم أكثر من 594 طالب بقرية النهايا مركز ديروط في محافظة أسيوط حيث انها تعد المدرسة الوحيدة لأهالي المنطقة مما يساهم بشكل كبير في نشر الخدمات التعليمية لأهل القرية.

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات التنفيذية والتعليمية ومصر الخير وQNB الأهلي.

وشهدت المدرسة عملية تطوير شاملة من خلال تطوير الفصول والبنية التحتية بجانب توفير الأدوات للطلاب وذلك بتمويل مباشر من QNB الأهلي ورعاية ودعم محافظة أسيوط وتنفيذ مؤسسة مصر الخير من خلال التواجد المجتمعي بمكتب مصر الخير بالمحافظة.

وصرح الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أن التعاون مع QNB الأهلي لا يعد الأول من نوعه، حيث تم إنشاء وتطوير 8 مدارس للتعليم الأساسي حتى الآن من قبل الطرفين ليصل عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية إلى 5000 طالب وطالبة مما يعكس حرص مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع QNB الأهلي على دعم منظومة التعليم بمصر خاصة بالقرى الأكثر استحقاقا.

كما عبر المسئولون بمؤسسة مصر الخير عن سعادتهم وشكرهم لإدارة QNB الأهلي على الفكر التنموي الذي يتبناه البنك تماشيا مع هدف مؤسسة مصر الخير وهو تنمية الإنسان، متمنيين رعاية المزيد من المشروعات المشتركة والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية للقضاء على الجهل بقرى ونجوع مصر.

هذا ويتم حاليا تطوير مدرسة الشهداء الإعدادية للبنات بمحافظة الإسماعيلية والمخطط افتتاحها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020- 2021 بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى لتطوير المدارس المرجح تنفيذها بالتعاون مع QNB الأهلي.

يأتي تبرع QNB الأهلي لهذا المشروع في إطار حرصه على دعم العملية التعليمية وإيمانا منه بأن الجيل الناشئ هم قادة المستقبل وبأن دوره لا يقتصر فقط على كونه من أكبر المؤسسات المالية العاملة بالسوق المصري بل يتعداه ليصبح واحدا من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمعات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

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وأعرب إيهاب رأفت الرئيس التنفيذي للعمليات في QNB الأهلي عن سعادته البالغة بإنجاز هذا المشروع الهام- بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- الذي يتيح مئات الفرص التعليمية للطلاب في سن الإلزام بالمناطق التي تحتاج إلى خدمات تعليمية، كما أضاف أن QNB الأهلي بما له من دور كبير في النشاط المجتمعي لن يتوانى عن تقديم كافة أنواع الدعم التي تهدف إلى تحقيق «تنمية مستدامة حقيقية وملموسة.»

وتأتى هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف لدعم أكبر قدر من المؤسسات التعليمية في مصر.