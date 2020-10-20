شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن حي شباب السادس لإجراء الصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شرعت شركة الكهرباء في إجراء المعاينة الأولية والصيانة الدورية لأكشاك الكهرباء الرئيسية في الأحياء السكنية بـ ٦ أكتوبر. وفى حى شباب السادس قطعت الشركة الكهرباء عن العمارات السكنية عدة ساعات لإجراء عمليات الصيانة الدورية لعدد أكشاك كهرباء رئيسية بالإضافة إلى طلائها ثم إحكام غلقها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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