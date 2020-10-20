شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تشكيل لجان للمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات ومدير عام شؤون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس، حيث استهل رئيس الجامعة، المجلس، بتوجيه التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر.

وشدد «حسن»، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشكيل لجنة من وكيل كل كلية لشئون التعليم والطلاب وبرئاسة عميد الكلية لتطبيق تلك الاجراءات، والتأكيد على التوعية المستمرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ومتابعتها. وذلك بالإضافة إلى اللجنة المشكلة برئاسة عميد كلية الطب البشري وتحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للتنسيق بين جميع الكليات ووكلائها والتي تختص بمكافحة العدوى ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الحضور والمتابعة لأعضاء هيئة التدريس طبقا للجداول الدراسية. كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمقررات الدراسية ومنها أن تتولى كلية التربية تدريس مقرر الصحة النفسية، وقيام كلية السياسة والاقتصاد بتدريس مقرر الاقتصاد الاجتماعي لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية التنموية. والموافقة على بدء التحويلات الورقية للطلاب المستجدين وفقا للحد الأدنى للقطاع الخاص بكل كلية على أن يتم ذلك بعد غلق باب التنسيق.