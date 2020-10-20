شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ66 ألف مواطن بالمجان ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ66 ألفاً و902 مواطن من خلال 68 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألف و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 7 آلاف و128 مواطناً بمحافظة أسوان، و2816 مواطناً بأسيوط، و4 آلاف و79 مواطناً بالإسكندرية، و2536 مواطناً بالأقصر، و81 مواطناً بالبحر الأحمر، و5 آلاف و125 موطناً بالبحيرة، و1667 مواطناً بالجيزة، و2996 مواطناً بالدقهلية، و501 مواطن بالسويس، و2228 مواطناً بالشرقية، و598 مواطناً بالغربية.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ2005 مواطنين بالفيوم، و4 آلاف و902 مواطن بالقاهرة، و1070 مواطناً بالقليوبية، و3 آلاف و82 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و229 مواطناً بالمنيا، و1464 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و266 مواطناً ببني سويف، و987 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و993 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و814 مواطناً بسوهاج، و3170 مواطناً بقنا، و2238 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 927 مواطناً بمطروح.

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