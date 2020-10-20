شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: سلامة العامل على رأس أهداف خطة السلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن البدء في تطبيق خطة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وتوفير الحماية الكاملة من التعرض إلى أي أخطار وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي حادث غير متوقع.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ان خطة السلامة والصحة المهنية بكل ما تشمله من اجراءات واحتياطات تهدف إلى تأمين العاملين ومواقع العمل بما يضمن الحفاظ عليه وعلى سلامة المواطن على حد سواء.

واكد صلاح أن مركز السلامة والصحة المهنية المجهز بمحطة مياه المرشحة «نزله عبداللاه» يقدم بصفة دورية محاكاه عملية لأي مخاطر قد تلحق بالعمال اثناء تأديه عملهم وكيفية التعامل مع الاماكن الضيقة والمغلقة لاصلاح المحابس والطلمبات واصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة وتنفيذ محاكاه للتعامل الفوري مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور للتعامل السريع والتأكد من صحة اتخاذ الاجراءات الفورية للخروج من الازمة دون ادني خسارة .