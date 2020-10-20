شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: الإعلان عن دورات إعداد القيادات الطلابية بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالي والقانوني، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير المركز، وأمين عام الجامعة.
وأكد الدكتور منصور أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الإعلان عن دورات إعداد القيادات الطلابية بالجامعة خلال العام الدراسي 2020/2021 ومنها التخطيط الاستراتيجي، والتفكير الإبداعي، ومهارات العرض الفعال، وكتابة مقترح المشروعات، وإدارة الضغوط، ومهارات التواصل الفعال، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وإدارة المشروعات الصغيرة، وإدارة الوقت والاجتماعات، ومهارات التفاوض، وإعداد المشروعات التنافسية، وحل المشكلات واتخاذ القرار.
وأوضح رئيس الجامعة أنه تم استحداث مجموعة من الدورات لأعضاء هيئة التدريس ومنها السمعة الأكاديمية للجامعة، والنشر العلمي المتقدم، وإدارة المواقع الالكترونية، والتعليم عن بعد ورؤية مصر 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة بنى سويف: الإعلان عن دورات إعداد القيادات الطلابية بالجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.