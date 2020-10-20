شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: الإعلان عن دورات إعداد القيادات الطلابية بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالي والقانوني، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير المركز، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور منصور أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الإعلان عن دورات إعداد القيادات الطلابية بالجامعة خلال العام الدراسي 2020/2021 ومنها التخطيط الاستراتيجي، والتفكير الإبداعي، ومهارات العرض الفعال، وكتابة مقترح المشروعات، وإدارة الضغوط، ومهارات التواصل الفعال، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وإدارة المشروعات الصغيرة، وإدارة الوقت والاجتماعات، ومهارات التفاوض، وإعداد المشروعات التنافسية، وحل المشكلات واتخاذ القرار.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم استحداث مجموعة من الدورات لأعضاء هيئة التدريس ومنها السمعة الأكاديمية للجامعة، والنشر العلمي المتقدم، وإدارة المواقع الالكترونية، والتعليم عن بعد ورؤية مصر 2030.