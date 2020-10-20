شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يؤكد أهمية العاصمة الإدارية في التطوير وينفي كونها بديلا للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، إن العاصمة الإدارية لن تكون بديلا للقاهرة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستكون عقل الدولة الحديثة لتتلقى من كل مصر وتبث لكل مصر فيما يتعلق بالإدارة. وقال "القصاص" في لقاء على شاشة "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن المواطن يراهن على أن تكون العاصمة الإدارية نقلة في الإدارة المصرية، منوها بالجهود التي تبذلها الدولة في العديد من القطاعات، لكن في المقابل أيضا يوجد العديد من الشكاوي لاعتبارات تتعلق بالبيروقراطية.

وأضاف القصاص: "لدينا كفاءات وأهم حاجة اللى يتولى صاحب الكفاءة وهو ده اللى هيطور البلد"...والعاصمة الإدارية عقل مصر لتطوير الإدارة والتخلص من البيرقراطية وتقديم الأوراق وكل ده يخلص واحنا كمان بنطور البشر مع المبانى لأننا ضامنين إن المباني أنشئت بمواصفات عالمية".