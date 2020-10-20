شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتلقى 815 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 أكتوبر الجارى، استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المنصة تلقت حتى الآن حوالى 815 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 2 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع .

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واعلنت الوزارة أن المنصة تلقت أيضاً عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، والاستمرار فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .