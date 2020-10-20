شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يشدد على الركاب ارتداء كمامات خلال استقلال خطوطه لعدم التعرض للغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت شركة المترو فى التنبيه على الركاب بضرورة ارتداء كمامات للوقاية من فيروس كورونا تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مع التنبيه عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات بأن المخالف للقرار سيتعرض للغرامة، تزامنا مع توفير كمامات للبيع بشبابيك الحجز بالمحطات.



وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو مع توزيع كمامات على العاملين لارتدائها خلال عملهم.



كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للوقاية من كورونا.



وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.