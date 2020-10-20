شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ تدريب الأئمة على "الوعى ببناء الدولة والحفاظ عليها" نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن يكون "مفهوم الوعى ببناء الدولة والحفاظ عليها" أحد أهم البرامج التدريبية الرئيسية لجميع العاملين بالأوقاف ، وبداية الدورات نوفمبر المقبل، وذلك استجابة لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، من ضرورة نشر الوعى بأهمية الدولة والحفاظ عليها. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنها لديها عدة كتب تدور فى جملتها حول مفهوم الوعى وبناء الدولة، من أهمها : 1- كتاب "فقه بناء الدول " والمطبوع ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير . Advertisements 2- كتاب " بناء الوعي" المطبوع ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير . 3- كتاب "مشروعية الدولة الوطنية" . 4- كتاب "الدين والدولة" . يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا سبتمبر الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وشهد الاجتماع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح مكافآت تميز علمى للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تبدأ تدريب الأئمة على "الوعى ببناء الدولة والحفاظ عليها" نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.