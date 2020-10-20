شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل نظيره العراقى على هامش أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، المهندس مهدى رشيد الحمدانى، وزير الموارد المائية العراقي والوفد المرافق له على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة، لمناقشة التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال المياه.

وأكد عبد العاطى، الاستعداد الكامل لتلبية طلبات الأشقاء فى دولة العراق فى كل المجالات المتعلقة بالشأن المائى خاصة بناء الكوادر والقدرات، وأعرب الوزير عن دعم وزارة الموارد المائية والرى المصرية لتنظيم أسبوع بغداد للمياه بجهد مشترك بين البلدين والتعاون لخدمة القضايا المائية ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه أعرب الوزير العراقي عن شكره وتقديره للدعوة التى تلقاها لزيارة مصر، التى كانت في تقديره مثمرة من كل النواحى، خاصة التعرف على الأنشطة المختلفة الفنية والقانونية والسياسية والموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبى، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه، لبناء الكوادر العراقية بهدف تعزيز قدراتهم ونقل الخبرات لاسيما مع عدم وجود تواصل في العراق بين الأجيال القديمة والأجيال الحديثة في هذا القطاع.

والمح الوزير العراقي إلى إفتقار الكوادر العراقية للكثير من الخبرات الموجودة في مصر مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر يساعد كثيراً في الاستفادة من هذا الخبرات المتراكمة ، كما أقترح دعوة عدد من الخبراء المصريين إلى العراق ليتفقدوا على الطبيعة الأنشطة المختلفة وتحديد ما تحتاجه العراق من خبرة مصرية.

وأكد الحمداني على أن التعاون المشترك بين مصر والعراق سوف يعطي صورة إيجابية للغاية للتعاون العربي - العربي وهي دلالة على الإخلاء والشراكة بين الأشقاء

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كما تطرق الوزير العراقي إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية في مصر لعدد من الكوادر العراقية تفعيلا لمذكرة التفاهم لبناء القدرات سواء من خلال التواصل عن بعد أو حضورياً، لافتاً إلى مفاهمته مع رئيس الوزراء العراقي حول أهمية تنظيم مؤتمر مثل أسبوع القاهرة للمياه والاستفادة من خبرة مصر في هذا الصدد، ليكون أسبوع بغداد للمياه على الوجه الأمثل.

كما أستعرض الوزير العراقي خلال حديثة ما كانت عليه إمكانيات العراق من خبرات قديمة تعود الى فترة السبعينيات سواء في مجال الري والزراعة وكانت هناك تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال الا انها اندثرت بفعل الأوضاع السياسية وارهاب داعش.

وإصطحب عبد العاطى الوزير العراقى لتفقد مركز الرصد والتنبؤ بالفيضان وكذلك مركز التليمترى للإطلاع على سُبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياة لتحقيق الإستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة .

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