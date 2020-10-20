شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تصرف 1000 جنيه منحة أعباء دراسية للأرامل والمطلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن صرف منحة مرتين سنويا لصالح أبناء الأطباء البيطريين والطبيبات الأرامل والمطلقات، من أجل الأعباء الدراسية بقيمة 500 جنيه، لكل ابن فى مراحل التعليم، بعد دراسة الحالة وتحديد القيمة بناء على موافقة مقرر اللجنة الاجتماعية واعتمادها من مجلس النقابة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه يتم تحديد المستفيدين للمنح الاجتماعية فى حالة وفاة الطبيب البيطرى وفقا للترتيب التالى: للأرمل أو الأرامل عن النفس ونيابة عن الأولاد، الأبناء البالغين فى حالة عدم وجود أرمل، للوالدين حال عدم وجود ما سبق، للوصي على الأبناء القصر.

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وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لصرف الإعانة فى حالة وفاة الطبيب:" بطاقة الرقم القومى للمستفيد، إعلام الوراثة أو قرار وصاية، شهادة الوفاة مميكنة، شهادات الميلاد للأبناء، شهادات قيد بالدراسة حديثة، إقرار بعدم الزواج، أما أوراق صرف الإعانة فى حالة الطبيبة الأرملة، فهى: بطاقة الرقم القومى للطبيبة، كارنيه النقابة ساری، شهادة الوفاة للزوج مميكنة، شهادات الميلاد للأبناء، شهادات قيد بالدراسة حديثة، إقرار بعدم الزواج، رقم حساب بنكي، وخاتم النقابة الفرعية على الطلب.

أما أوراق صرف الإعانة فى حالة الطبيبة المُطلقة، فهى: بطاقة الرقم القومى للطبيبة، كارنيه النقابة سارى، شهادة الطلاق، شهادات الميلاد للأبناء، شهادات قيد بالدراسة حديثة، إقرار بعدم الزواج، رقم حساب بنكى، خاتم النقابة الفرعية على الطلب.