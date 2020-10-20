شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف إلى المحافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف إلى محافظات "شمال سيناء – الإسماعيلية – الفيوم" بواقع 3 طن لمحافظتى "شمال سيناء – الإسماعيلية"، و2 طن لمحافظة الفيوم، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي .

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم عن أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن 1126 طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.