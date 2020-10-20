شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 9 من ذوى القدرات.. القوي العاملة: تعيين 454 شاباً بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 454 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1592 فرصة عمل، منها 72 فرصة لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 783 منشأة، وأسفر عن تحرير 42 محضراً، كما تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية على المنشآت التي يعمل بها أطفال وعقد ندوة توعية في مجال عمل الطفل.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أنه تم صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 67 عاملا منهم 85 ألف جنيه منح مواليد لـ 42 عاملا، و27 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة زواج، و40 ألف جنيه منحة وفاة لـ 16 عاملا .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 393 عاملا بإجمالى 31 ألفاً و706 جنيهات، وإجراء عملية جراحية كبري بـ 5 آلاف جنيه، وعملية صغري بـ 2000 جنيها، فضلاً عن تسجيل 275 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة، وتلقى 37 شكوى تم تسوية 19 شكوى منهم ودياً، وإحالة 9 شكاوى للقضاء، وتبقى 12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 391 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 123 منشأة أخرى لإزالة المخالفات .