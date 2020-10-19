شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشرح للمصريين بالخارج خطوات التصويت بانتخابات مجلس النواب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن خطوات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب.

وأشارت وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" إلى أنها تواصلت مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة من جانبهم، لأنهم جزء مؤثر من العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن إقرار التصويت بالبريد، يأتى حرصا من الدولة المصرية على المصريين بالخارج وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكشفت الوزيرة عن كافة خطوات التصويت بداية من طباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى ظرف مكتوب عليه عنوان مقر البعثة وإرسالها عبر البريد السريع، مؤكدة أن عملية التصويت عملية سرية يجب ألا يطلع عليها أحد لأنها عملية خاصة بكل مصرى بالخارج وله حرية الاختيار.

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وأكدت الوزيرة، أن انتخابات مجلس النواب حق دستورى أصيل، واستحقاق انتخابى، ومشاركة المصريين رد على كل الأصوات السلبية التى تشكك فى رغبة المصرى بالخارج فى بناء دولته ودعم للحياة النيابية.

وأكدت الوزيرة أن هناك خط ساخن على مدار الساعة مع اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتذليل أى عقبات قد تواجه المشاركين فى العملية الانتخابية.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج لممارسة حقهم الدستورى، الذى كفلته لهم دولتهم والمشاركة فى الحياة السياسية بوطنهم الأم، ودعم للدولة ودعم للحياة السياسية فى مصر، ومشاركة فى بناء الدولة المصرية، مؤكدة أن الدولة تعمل على تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقا لكافة الظروف.

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال حديثها، أن مجلس النواب في نسخته الحالية 2020 يختلف عن برلمان 2015، حيث خصصت الدولة المصرية عدد مقاعد أكبر للمراة بلغت 140 مقعدا، بدلا من 90 مقعدا فى الدورة السابقة، وتخصيص 8 مقاعد للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بعدد أكبر هذه المرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تمثيل كل الفئات بشكل مناسب.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني [email protected]‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

وأشارت الوزيرة إلى أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التى يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.