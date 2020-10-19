شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة يشيد بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب وتحسن الحالة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ناقش الوزير "مرسى" خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية فى مجالات التصنيع المختلفة وكذلك تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال تصنيع ( الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه وتصنيع مواسير PVC).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، على ضرورة دفع عجلة التعاون لمزيد من الشراكات فى المجالات كافة، لافتا إلى أنه قد تم بحث التعاون فى مجالات التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، مؤكدا على أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على تطويع كافة الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

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وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر، إنه قد تم مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الاسبانية فى مجالات التصنيع المختلفة العسكرية والمدنية، لافتًا إلى أن الجانبان قد اتفقا على دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الاسبانية على مزيد من التعاون مع شركات الإنتاج الحربى والاستثمار بمصر خاصة فى ظل العلاقات القوية التى تجمع البلدين.

من جانبه أشاد رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها فى مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التى تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، كما أثنى " كاساريس" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية.

وأكد على بحث التعاون مع شركة" Tubacex " الإسبانية فى مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية كما أشاد بالاستقرار الذى تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدًا على أن مصر من الأسواق التى ترغب الشركات الإسبانية الاستثمار فيها وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا إيجابيًا ورغبة فى إقامة شراكات صناعية خاصةً فى مجالى الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية.