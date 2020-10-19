شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طباعة أوراق الاقتراع للمصريين فى الخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الإثنين، الخطوة الأولى من تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من خلال قيام المصريين المتواجدين فى 124 دولة أجنبية وعربية بطباعة بطاقات الاقتراع على مدار اليوم وغدا، وابداء رأيهم فيها ثم إرسالها إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية على مدار الاربعاء والخميس

وتتمثل طريقة تصويت المصريين فى الخارج فى 5 خطوات رئيسية هى:

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يدخل الناخب على موقع الهيئة www.elections.eg، واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج.ادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه الناخب فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر، فى الخانة المخصصة على الموقع.يطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.يبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.