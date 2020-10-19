شكرا لقرائتكم خبر عن موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد غدا بسبب منخفض جوى وأمطار رعدية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا بداية من الغد، يؤدى لموجة من الطقس السيئ، وحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتصل ذروة الموجة يومى الخميس والجمعة، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا، لتصل للقاهرة وشمال سيناء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد القادم 25 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية" السلوم – مطروح – سيوة – الضبعة – الإسكندرية – رشيد – دمياط"، ومناطق من الوجه البحرى " البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – المنوفية- الشرقية"، ومدن القناة "بورسعيد – الإسماعيلية – السويس"، والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد" الفيوم – بنى سويف – المنيا"، لافتة إلى انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من الخميس، وذلك على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.



أما عن القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية"، فأكدت الهيئة أنه من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى بعد غد الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة، واعتبارا من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر ، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.



ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال هذه الفترة، القاهرة العظمى من 28 إلى 25 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة، أما الوجه البحرى من 28 إلى 25 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة ، والسواحل الشمالية من 23 إلى 25 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة، أما جنوب سيناء من 31 إلى 33 درجة والصغرى من 23 إلى 24 درجة، وتتراوح في شمال الصعيد من 28 إلى 33 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة، وجنوب الصعيد من 30 إلى 37 درجة والصغرى من 23 إلى 25 درجة.