شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك للهيئات الإعلامية لمناقشة القضايا المثارة إعلاميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر، عقد اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسى الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، تم خلاله مناقشة القضايا المثارة إعلاميًا الآن، والاتفاق على خطوات مهمة تدعم حرية وسائل الإعلام وضمان استمرارها فى أداء مهامها، والحفاظ عليها كأهم أسلحة الدولة والدفاع عن قضاياها والتصدى للحملات المعادية.

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وتطرقت المناقشات إلى بحث الخطط الإصلاحية التى تم إعدادها والدعوة إلى عقد لقاءات مستمرة لتذليل العقبات التى تواجه وسائل الإعلام وتعرقل حل مشاكلها، وبحث ردود أفعال الإعلاميين والصحفيين فى القضايا المطروحة على الساحة الآن.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا مماثلًا تم خلاله استعراض الشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها، ووقف كل صور التجاوز فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وناقش المجلس التقرير ربع السنوى الذى تم إعداده عن الأعمال التى قام بها منذ تعيينه خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع إعلان التقرير نهاية الأسبوع الجاري.