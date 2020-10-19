شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا ونمتلك أحدث النظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجى التى ستكلف بالعمل فيه، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف .

وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، وأشاد بما لمسه من الاستعداد القتالى العالى والروح المعنوية المرتفعة لرجال الجيش الثالث الميدانى والاحتياطى المستدعى وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته .

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المشاركة، مؤكدًا أن خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية .

كما أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى هى المهمة المقدسة التى لا تهاون فيها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصرى وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة واستعداد عالى لكافة الوحدات والتشكيلات .

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وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام .



وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى (2)



وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى (3)



وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى (4)



وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى (5)



وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى (6)



وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى (7)