رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة ويندب بعض قضاة للعمل بشئون أمن الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية عن مها على محمد على عوض، من مواليد القاهرة وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام تنتهى فى 30 سبتمبر 2021.
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