شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة ويندب بعض قضاة للعمل بشئون أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية عن مها على محمد على عوض، من مواليد القاهرة وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام تنتهى فى 30 سبتمبر 2021.