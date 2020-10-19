شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تعلن العثور على جثتى الطفلين اللذين ألقتهما أمهما بنهر دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتى الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما فى نهر دجلة، فى حادثة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، إنها تحفظت على جثتى الطفلين لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق.

وهزت الجريمة الرأى العام فى العراق بعدما وثقت كاميرا للمراقبة سيدة عراقية تقوم بإلقاء طفليها فى نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية.

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ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق مقطع فيديو، يبدو أنه تم تصويره مساء الجمعة، ويوثق للحظة قيام سيدة عرقية بإلقاء طفليها بنهر دجلة.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن مكان الحادثة هو جسر الأئمة، الذى يربط بين منطقتى الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة فى بغداد

واعتقلت قوات الأمن العراقية باعتقال السيدة، التى اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها، والد الطفلين.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم، التى قال ناشطون إنها "متجردة من إنسانيتها ومن أى عاطفة".

فى المقابل، انتشر مقطع فيديو قال ناشروه إنه لوالد الطفلين، وقد كان قريبا من موقع الحادثة، ويبكى بصوت مرتفع على طفليه بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتى الطفلين.