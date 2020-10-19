شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: بدء التصويت فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أبناء الجالية المصرية بالجزائر اليوم الاثنين، التصويت في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب بالنسبة للمصريين فى الخارج والتي يتم التصويت فيها عبر البريد، وقال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إن السفارة المصرية أنهت الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن الناخبين من أبناء الجالية المصرية عليهم التسجيل في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتسنى لهم طباعة أوراق الاقتراع، على أن يلتزم كل ناخب باختيار العدد المحدد من المرشحين لدائرته، ثم يرسل الأوراق بالبريد إلى مقر السفارة في 18 شارع المعز بن باديس – بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة.

وأوضح أنه سيتم بدء طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية، خلال اليوم الاثنين وغد الثلاثاء للجولة الأولى من المرحلة الأولى، فيما تتم عملية الانتخاب بالخارج خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، على أن تواصل السفارة تلقي مظاريف التصويت بالبريد حتى يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

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وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت طريقة التصويت بأن يطبع الناخب أوراق التصويت، ثم يختار العدد المطلوب للمرشحين في دائرته بالنسبة للفردي والقوائم، ثم يضع أوراق التصويت في مظروف أبيض ثم يغلقه ولا يدون عليه أية بيانات، ثم يضعه داخل مظروف أكبر، على أن يرفق معه صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا، ويثبت الناخب على الظرف من الخارج بيانات وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة، ثم يرسل المظروف للسفارة عن طريق البريد على عنوان السفارة ، على أن يصل المظروف في موعد أقصاه الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، ولإتاحة فرصة اطول لتلقي البريد.



وأوضح أن السفارة عقب استلام مظاريف التصويت بالبريد ستقوم بتعقيمها ثم تسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف، للتأكد من التاريخ، على أن يبدأ فرز الأصوات مساء يوم الجمعة المقبل، ثم ترسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المعنية بإعلان نتائج الانتخابات.



يذكر أن المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.