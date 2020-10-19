شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: قمة مصرية يونانية قبرصية بعد غد الأربعاء فى نيقوسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمى باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، عن اجتماع قمة يجمع كلا من مصر وقبرص واليونان، بعد غد الأربعاء، فى العاصمة القبرصية "نيقوسيا".، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم.

وأشار بيتساس، إلى أن رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سوف يتوجه صباح الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، بهدف لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسياديس، والمشاركة فى اجتماع القمة المصرية اليونانية القبرصية.

وتهدف هذه القمة إلى مناقشة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا والجهود المبذولة فى سبيل تعزيز الأمن، والاستقرار، والسلام، والازدهار، فى منطقة شرق البحر المتوسط.، وتعتبر هذه القمة، هى القمه الثامنة بين الدول الثلاث، منذ تأسيسها فى العام 2014.