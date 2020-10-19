شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر معدلات درجات الحرارة خلال موجة الطقس السيئ من الغد حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الجمهورية بداية من غد الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ، وحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، والذى يعد أحد سمات فصل الخريف المعروف بتقلبات الطقس مع انخفاض في درجات الحرارة وازدياد فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث المتوقع غدا الثلاثاء 20 أكتوبر سقوط أمطار متوسطة على "السلوم ، وسيوة، ومطروح ، والضبعة"، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع يوم الأربعاء 21 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية " السلوم – سيوة- مطروح – الضبعة – الإسكندرية" ، ومناطق من الوجه البحرى "البحيرة – كفر الشيخ" تمتد متوسطة على باقى محافظات الدلتا.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المتوقع من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد القادم 25 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية" السلوم – مطروح – سيوة – الضبعة – الإسكندرية – رشيد – دمياط"، ومناطق من الوجه البحرى " البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – المنوفية- الشرقية"، ومدن القناة "بورسعيد – الإسماعيلية – السويس"، والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد" الفيوم – بنى سويف – المنيا" مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من الخميس وذلك على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع ان يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال هذه الفترة، القاهرة العظمى من 28 إلى 25 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة، أما الوجه البحرى من 28 إلى 25 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة ، والسواحل الشمالية من 23 إلى 25 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة، أما جنوب سيناء من 31 إلى 33 درجة والصغرى من 23 إلى 24 درجة، وتتراوح في شمال الصعيد من 28 إلى 33 درجة والصغرى من 19 إلى 20 درجة، وجنوب الصعيد من 30 إلى 37 درجة والصغرى من 23 إلى 25 درجة.