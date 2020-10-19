محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بحي العمرانية، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الرابطة والمتفرعة من شارع الأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأشار المحافظ، إلى أن الشارع له أهمية حيوية باعتباره أحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام، ويشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الشارع بطول ٥٠٠م وبعرض ١٣ م، وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة وأرصفه مشاه للمواطنين، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢ مليون جنيه.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أنه تم وضع الطبقة الأسفلتية للرصف وتركيب ودهان البلدورات وجار الاستكمال للأعمال، مشددا على الشركة المنفذة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات. ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع، والإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق، بالإضافة إلى التأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بشارع فاطمه رشدي، بوضع صناديق القمامة وعدم القاء المخلفات بالطريق العام والتنبيه بعدم رش المياه حفاظا على المظهر الحضاري للشارع، وطبقه الرصف مع عدم السماح بوجود أي اشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال. يذكر أن محافظة الجيزة تواصل أعمال تطوير شارع المحولات المتفرع من شارع الأهرام بحي الطالبية، والمؤدي لشارع ترسا الموازي لشارع الأهرام، وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد أمين بحي الطالبية، ورفع كفاءة عدد من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية