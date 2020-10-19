شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: استقبلنا أكثر من 100 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها قد وصل إلى 100 ألف و478 طلبًا، مشيرًا إلى انتظام العمل في كل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة الممنوحة لاستقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ على توجيهاته لرؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وتجدرالإِشارة إلى أنه تم اليوم تقديم 586 طلبًا، وذلك بواقع 155 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و117 طلبًا بمركز ناصر، و100 طلبًا بالواسطى، و107 طلبًا بمركز ببا، و38 طلبًا بأهناسيا، و11 طلبًا بسمسطا، و58 طلبًا بالفشن.