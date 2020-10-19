شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد «القصوى» تحسبًا لتقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإثنين، رفع درجة الاستعداد إلى الحالة «القصوى» بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدء من 20 وحتى 25 أكتوبر الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.