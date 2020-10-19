شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، مدرستي الزهور الثانوية بنات ومدرسة الأمل الابتدائية بطور سيناء.

وهنأ وكيل الوزارة إدارة المدرسة وهيئة التدريس والطالبات بالعام الدراسي الجديد 2020 / 2021.

وأشاد وكيل الوزارة بالتزام المدرسة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنهن «على قدر المسؤولية» مشيرًا لأهمية إتباع العادات الصحية السليمة، وتجنب العادات الخاطئة لافتًا إلى أن «النجاة من براثن هذا الفيروس COVID-19 يكون بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية داخل وخارج المدرسة».

وأضاف وكيل الوزارة أن النظام الجديد في الحضور بالمدرسة ليس معناه الإجازة بمفهومها العام، إنما وجودهن بالمنزل جزء من عملية التحصيل والدراسة، مشددًا على ضرورة تواصلهن الدائم مع المعلمين بالمدرسة بإعتبارها أكبر داعم لهن في التحصيل الدراسي.

وفي نهاية كلمته، ثمَّن وكيل الوزارة دور مدرسة الزهور باعتبارها نبراسًا من نباريس العلم بالمحافظة، متمنيًا لها عامًا دراسيًا موفقًا، ومطالبًا بمتابعة المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة والقنوات التعليمية التلفزيونية.

وقام وكيل الوزارة بجولة داخل فصول الصف الأول الثانوي، مُوجهًا لهن النصح بالاستفادة من النظام الجديد والإطلاع على المنصات التي أتاحتها الدولة كمصدر من مصادر التعلم.

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وانتقل لمدرسة الامل الابتدائية وتابع انتظام الدراسة داخل الفصول وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة.