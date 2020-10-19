شكرا لقرائتكم خبر عن «غيري الطريقة».. مبادرة كنسية للتغلب على «رتابة المذاكرة» ومساعدة الأمهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق القمص ابرام اميل، وكيل عام كاتدراية الاقباط الارثوذكس في الاسكنردية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، مبادرة مجتمعية فريدة من نوعها تحت شعار «غيرى الطريقة»، لتوعية الأمهات في البيوت بتغيير طريقة المذاكرة لابنائهن والتغلب على الروتين والرتابة المصاحبة لأوقات المذاكرة.

وقال «اميل»، والذى يشغل موقع مقرر لجنة خدمة المرأة في المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية، أن اطلاق المبادرة تزامن مع عودة المدارس في زمن كورونا، وزيادة دور الأسرة وخاصة الأم في العملية التعليمية في ظل ظروف كورونا المستجد.

وأوضح أن لجنة خدمة المرأة في المجمع، تتناول من خلال المبادرة الدعوة إلى تناول طرق مبتكرة وعلمية حديثة وغير تقليدية للتعامل مع المذاكرة والتحصيل الدراسي دون ملل أو رتابة معهودة حتى تكون المذاكرة أسهل وألطف وأفضل ويكون هناك قابلية للطلاب للإقبال على المذاكرة بدل الهجران.

وقال الوكيل البابوى، أنه في الحقيقة جميعنا في بيوتنا نعتبر المذاكرة عبء كبير سواء على الطلاب أو الامهات وأولياء الأمور، ولذلك تم التفكير في كيفية تغيير طريقة التعامل المباشر مع المذاكرة، من خلال تقديم سلسلة من الفيديوهات الشارحة بشكل لطيف ومبسط وسهل للاقبال على المذاكرة، وكيفية تحويل المذاكرة من عبء ثقيل على الامهات والطلاب إلى شيء مفرج للطرفين.

وتابع: «ازاى اشجع ابنى وبنتى للمذاكرة، ونوفر جو مناسب وملائم لتحصيل الدروس بشكل أفضل، ده هيكون من خلال حاجات بسيطة تتلخص في 3 محاور تشمل ممارسة التثقيف وهو تقديم طرق المذاكرة بشكل علمي لمساعدة الطلاب، وتقديم المواد العلمية في صورة مبسطة ومن خلال وسيلة بسيطة تكون جذابة لعدد كبير من الامهات».

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