شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت مباحث المنوفية، الإثنين، من ضبط صاحب محل لبيع الأسلحة ومقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية لقيامه بالإتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، واتخاذه من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بلاغًا يفيد بقيام صاحب محل مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور، لقيامه بالاتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر.

تم توجيه حملة إلى موقعه، وتم ضبط المتهم، وبحوزته 8 طبنجات معدلة مطموسة الأرقام و11خزينة طبنجة و17 بندقية ضغط هواء و19 طبنجة صوت و350 طلقة صوت و143 قطعة ألعاب نارية والأدوات والعدد المستخدمة في عملية تصنيع الأسلحة النارية ومبلغ مالى واتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل وتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص، وأن المبلغ المالي حصيلة عمليات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.