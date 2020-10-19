محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الأطباء، إنها تنتظر تشكيل لجان مجلس الشيوخ تمهيداً للإسراع في تقديم قانوني المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات.
وأضافت الشافعي، لمصراوي، أنه تم وضع مشروع قانون للمسؤولية الطبية وموجود في مجلس النواب لكنه "اتركن"، موضحة أنه يجب ألا يكون هناك حبس للأطباء إلا في الأخطاء الجنائية وليست المهنية ويحدد ذلك لجنة فنية مختصة.
وتابعت: "الخطأ الطبي وارد الحدوث في أي فئة مهنية، ولا يوجد طبيب يتعمد الإهمال في حياة مريض، ومن ثم تتم مراجعة تلك الأخطاء عبر لجنة فنية مختصة".
وأوضحت أنه "غير إنساني" القبض على طبيب وايداعه السجن خاصة أنه لا يوجد قصد جنائي في القضية، فهذا خطأ مهني وارد بنسبة معينة في أي مهنة وحرفة.
وأشارت الشافعي أن الاعتداء على الأطقم الطبية من أسباب هجرة الأطباء خارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية على رأس أولوياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.