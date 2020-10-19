ضبط محاولة تهريب مستحضرات التجميل مع راكب قادم من لبنان بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كميات من مستحضرات التجميل، مع راكب فور وصوله من لبنان، حاول تهريبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبه محمد سمير مأمور اللجنة في أحد الركاب، كلف عمرو عطية رئيس الجمارك ، ابراهيم طه شاهين مأمور الجمرك بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray "، تلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة، قام عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بالخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، كما أمر بحجز كميات كبيرة من وصلات الإنترنت ومستلزماتها للصفة التجارية مع تحصيل غرامة المرور من الخط الأخضر حاول راكب آخر تهريبها في وقت متزامن.