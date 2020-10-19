بطريق الأوتوستراد.. إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، أعلى امتداد محور الأوتوستراد بنطاق مدينة 15 مايو.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بمحور الأوتوستراد، وانتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل أعلى امتداد محور الأوتوستراد بنطاق مدينة 15 مايو، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.