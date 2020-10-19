جثة بلا رأس.. تفاصيل العثور على جثمان مجهول بمزلقان بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

"الحقوا في قتيل".. صرخات فزِعة جاءت من أحد الأشخاص في الخامسة فجر الاثنين الماضي، غيرت حال منطقة بشتيل في أوسيم، من الهدوء الذي يغلب كل يوم، إلى ضجيج فرضه الحادث البشع.

تجمّع على إثرها سُكّان المنطقة الواقعة شمال محافظة الجيزة، أمام مزلقان بشتيل، ليروا جثة لرجل ملقى على قضبان السكة الحديد دون رأس، وسط بركة من الدماء.

أبلغ الأهالي قسم شرطة أوسيم، بعثورهم على جثة لرجل لا يحمل أي أوراق شخصية، (مجهول الهوية)، على الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف لمكان الواقعة، وبدأوا تحريات موسعة للوصول لتفاصيل الجريمة.

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في دقائق، انتقل رجال المباحث والإسعاف لمكان الواقعة، وانتشر ضباط المباحث؛ وبدأوا تحريات موسعة للوصول لكشف ملابسات الجريمة، وانهمك بعضهم في فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من المكان.

يقول أحد أهالي المنطقة إن رجال المباحث فور وصولهم منعوا الأهالي من الدخول إلى محل الجريمة، وفرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة، وبتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمكان، تبين لهم أن لا أحد مر وقت مرور الشخص، ورجحت لدهس القطار للشاب.

تحقيقات نيابة أوسيم كشفت أن الجثة لأحد عمال جمع القمامة، مشيرةً إلى أنها لرجل في العشرينات من العمر مجهول الهوية؛ حيث لم يتم العثور على أية أوراق تثبت شخصيته، ومن خلال الفحص والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى من عمال جمع القمامة كان يتجول على القضبان ليلا فأطاح به القطار وفصل رأسه عن جسده.

لم تتمكن قوات الأمن من العثور على رأس الشاب، ورجحت التحريات أن القطار دهسه فحوله لأشلاء عقب الاصطدام بجسده، فأمرت النيابة بإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هويته لاستدعاء ذويه.