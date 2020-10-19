السيطرة على مشاجرة بالحجارة في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على مشاجرة بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الاثنين. تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة كوبري أبو لاشين. Advertisements استغاثة المارة حظيت باهتمام الشرطة لاسيما تبادل طرفا المشاجرة التراشق بالحجارة. ودفع العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بقوة أمنية من فرقة الجنوب تنسيقا مع مباحث الحوامدية بقيادة الرائد عمرو فاروق. وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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