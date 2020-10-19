محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الاثنين. تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إشارة من المستشفى بوصول جثة شاب. وكشفت التحريات الأولية مصرع شاب يدعى "ح.م." نتيجة تعرضه لصعق كهربائي من "كولدير مياه". وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.