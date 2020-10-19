بالمناطق الأكثر احتياجًا.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد الرسوم الدراسية للطلاب -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت وزارة الداخلية، بإطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، واستمرارا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة بدء العام الدراسي 2020/2021.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

واتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.