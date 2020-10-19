الداخلية: ضبط ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بمحافظة المنوفية.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (صاحب محل لبيع الأسلحة - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بالإتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذه من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني- الأمن العام– الأمن المركزي) ، ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته(8 طبنجات معدلة مطموسة الأرقام – 11خزينة طبنجة - 17 بندقية ضغط هواء – 19 طبنجة صوت – 350 طلقة صوت – 143 قطعة ألعاب نارية - الأدوات والعدد المستخدمة في عملية تصنيع الأسلحة النارية - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وأن المبلغ المالي حصيله عمليات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.