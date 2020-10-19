خلاف على الأجرة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو "خطف الأطفال بالتوك توك" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة يتم تداوله في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن الزعم بقيام بعض سائقي مركبات "التوك توك" بخطف الأطفال

قالت الوزارة في بيان لها الاثنين، "أنه على خلفية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن التحذير من قيام بعض سائقي مركبات التوك توك بخطف الأطفال، والإشارة إلى محاولة سائقان توك توك خطف طفل وطفلة من والدتهما بشبين الكوم بالمنوفية.

وأضافت: أن تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بالمنوفية، أكدت عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن الواقعة لا تعدو حدوث مشادة كلامية بين ربة منزل وسائق مركبة توك توك وباستدعائهما أقرا بأن ما نشر عاري تماماً من الصحة وأن ما حدث لا يتعدى سوى مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على قيمة الأجرة حال تواجدهما بدائرة القسم.

وتابعت: تم تحديد المسئولة عن المجموعة التي قامت بتداول المنشور، وباستدعائها وسؤالها قررت بتحرير المنشور المنوه عنه دون سند من الحقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.