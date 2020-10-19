بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط "عامل"، حاصل على دبلوم لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بحجم تعاملات بلغت 2 مليون جنيه، بمحافظة قنا.
كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام (عامل - "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية "، نجل شقيقه حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال الأول وإرسالها للثاني بحوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2000000جنيه مصري).
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