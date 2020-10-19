شكرا لقرائتكم خبر عن «حكاية بطلة».. حملة تطلقها الجمعية المصرية للتوعية بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، إطلاق حملة «حكاية بطلة» في مصر بالتعاون جامعة القاهرة وإحدى الشركات العالمية، وتهدف الحملة إلى توعيه السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وصلة ذلك بنسب النجاة التي قد تصل إلى ٩٠%.

وصرح الدكتور محسن مختار، مدير مركز الأورام بالقصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، أن الحملة سوف تصب كل أنشطتها التوعية بأهمية الفحص الذاتي الشخصي للتوعية بسرطان الثدي.

وتابع: بالرغم أن أسلوب الفحص الذاتي للثدي ليس دائمًا طريقة معتمدة لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، فقد أبلغ عدد كبير من النساء أن أول علامة ظهرت لديهن على سرطان الثدي كان تورمًا جديدًا بالثدي اكتشفنه بأنفسهن، لهذا السبب يوصي الأطباء بأن تكون المرأة على دراية بالسمات الطبيعية للثديين.

وفي هذا الشأن قال الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس اداره الشركة الراعية للحملة انه بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والمعروف بـ«أكتوبر الوردي»، وانطلاق العديد من حملات التوعية بسرطان الثدي عالميا ومحليا لنشر أهمية الكشف المبكر عن المرض في أولى مراحله، ومن منطلق الاهتمام بدعم مرضي السرطان والالتزام بتوفير كافه سبل الرعاية الممكنة لمحاربات سرطان الثدي بدأت الشركة رعاية حملة حكاية بطله لمكافحة سرطان الثدي وتهدف الحملة إلى أن تكون اكثر شمولا وتأثيرا من خلال زياده عدد المستفيدات من الكشف المبكر وذلك عن طريق التواجد بشكل مكثف في جميع انحاء الجمهورية حيث تعتبر التوعية الخطوة الاولى في المعركة ضد سرطان الثدي .

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى أهمية الكشف المبكر ودعم مرضي الأورام بكل الوسائل المتاحة نفسيا وعمليا كذلك تعليم وتدريب كوادر طبية على إجراءات الكشف والوصول لرأي المرضي لمعرفة احتياجاتهم وذلك عن طريق اجتماعات مغلقة مع المرضي للحصول على توصياتهم.

وتتطلع الحملة إلى القيام بعمل وحدات للتوعية داخل المولات والنوادي بالإضافة لحلقات الدعم نفسي لمرضي سرطان الثدي واجتماعات مع المرضي للحصول على التوصيات الازمه لصالح وخدمه المرضى.

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