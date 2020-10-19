شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يقرر حظر الدخول إلى الحرم الجامعي دون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الاثنين، حظر دخول أي شخص الحرم الجامعي دون كمامة، وأصدر قرار حمل رقم ٢٠٨٤ الصادر بتاريخ

١٩ / ١٠/ ٢٠٢ مادة ١.

ونص القرار على عدة مواد:

المادة (1): يحظر على كل من، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد بالجامعة، العاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة بالجامعة، والطلاب بجميع الكليات والمعاهد بالجامعة، الدخول لحرم الجامعة (الجديدة والقديمة) وجميع الكليات والمعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامات.

مادة (2): تكلف إدارة الأمن الجامعي بالجامعة بتنفيذ ما جاء بالمادة (1) بكل حزم وصرامة.

مادة (3): تكلف لجنة برئاسة عمداء الكليات أو المعاهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لتنفيذ ما جاء بالمادة (1) بكل حزم وصرامة على أن تتضمن هذه اللجنة مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة أو من ينوب عنه.

مادة (4): تختص اللجنة المذكورة في المادة (3) بالإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب من الأطراف سالفة الذكر وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسؤول عن ارتكابها تأديبيًا.

مادة (5): في حالة مخالفة ما جاء بالمادة (1) تُفوض السلطة المختصة بتوقيع العقوبات التالية:

- عقوبة الإنذار في حالة الارتكاب للمخالفة (أول مرة).

- تشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

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وقال رئيس الجامعة إن القرار جاء بناءً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (٧٠٦) بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠، وعلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.