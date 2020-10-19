شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كميات من الأغذية في حملات على المطاعم والكافيهات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤن الصحية بأسوان، متمثلة في إدارة مراقبة الاغذية، حملات مكثفة على المطاعم والكافيهات بمركز أسوان ومركز كوم امبو للوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات الصحيه والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بناء على تعليمات الدكتور ايهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان والدكتور مصطفي ابو المجد مدير الطب الوقائي.

واسفرت الحملات عن المرور على ٢٣ مطعم وكافيه وتحرير عدد ٥ محضر جنحة صحية وإعدام ٣٢ كيلو أغذية مطهية بسبب تغير الخواص وإعدام ١٥ لتر زيوت و١٢ لتر عصائر بسبب تغير الخواص وإعدام ١١ كيلو مجمدات بسبب تغير الخواص.

وبالإضافة لذلك تم تحرير مذكرة غلق إداري لعدم استيفاء الاشتراطات، كما تم التنبيه على جميع الأماكن باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اثناء العمل والتنبيه على جميع العاملين بارتداء الكمامات والواقيات الشخصية.