شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تطهير 86 مخر للسيل تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة متابعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التي تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول والبالغ عددها 86 مخرًا، على مستوى مدن المحافظة، ،ووضع خطة لإزالة تجمعات المياه من الطرق السريعة وشوارع المدن وقت سقوط الأمطار أولاً بأول.
كما قام بالمرور على غرف صرف الأمطار، كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة، واستعداد سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه، وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها، لمكان تجمعات الأمطار حال سقوط أمطار غزيرة،مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة
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